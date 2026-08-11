Яка зараз ціна Hyperbeat LST Vault?

Hyperbeat LST Vault (LSTHYPE) торгують за ₴2526.0491817746880000, що відображає зміну ціни на рівні 0.32% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Hyperbeat LST Vault у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Liquid Staking Tokens,HyperEVM Ecosystem, LSTHYPE часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують LSTHYPE сьогодні?

За останні 24 години LSTHYPE зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Hyperbeat LST Vault?

Сьогодні в обігу знаходиться 76754.23045398411 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг LSTHYPE?

Наразі Hyperbeat LST Vault займає ринковий рейтинг №-- з ринковою капіталізацією ₴193931344.37480113200000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Hyperbeat LST Vault за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні 0.32% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Hyperbeat LST Vault порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Liquid Staking Tokens,HyperEVM Ecosystem LSTHYPE демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.