Ціна Hyper USD (USDHL)
Поточна ціна Hyper USD (USDHL) сьогодні становить 1,0 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна USDHL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hyper USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Hyper USD протягом дня — -0,05%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hyper USD до USD становила $ -0,000566687028511.
За останні 30 днів зміна ціни Hyper USD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hyper USD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hyper USD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,000566687028511
|-0,05%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hyper USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,16%
-0,05%
--
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