Ціна Hyper Pay (HPY)
Поточна ціна Hyper Pay (HPY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HPY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hyper Pay:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 455.39K USD
- зміна ціни Hyper Pay протягом дня — +4.85%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hyper Pay до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hyper Pay до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hyper Pay до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hyper Pay до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.85%
|30 днів
|$ 0
|+73.17%
|60 днів
|$ 0
|+59.54%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hyper Pay: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.38%
+4.85%
+2.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HyperPay is a revolution for the system of accessing, exchanging and transacting funds for both users and service providers. The separation of digital currency wallets and third-party payment platforms is an inconvenience that more people are experiencing by the day. HyperPay will enable users to better organise their financial lives and gain greater control of their payment options by combining transaction methods into a single gateway with agility and security unlike any other wallet.
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