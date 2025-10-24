Актуальна ціна Hylo USD сьогодні становить 1 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HYUSD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HYUSD на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Hylo USD сьогодні становить 1 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HYUSD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HYUSD на MEXC вже зараз.

Ціна Hylo USD (HYUSD)

Актуальна ціна 1 HYUSD до USD:

$1
$1$1
0,00%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни Hylo USD (HYUSD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:16:50 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Hylo USD (HYUSD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,997154
$ 0,997154$ 0,997154
Мін. за 24 год
$ 1,002
$ 1,002$ 1,002
Макс. за 24 год

$ 0,997154
$ 0,997154$ 0,997154

$ 1,002
$ 1,002$ 1,002

$ 1,003
$ 1,003$ 1,003

$ 0,986187
$ 0,986187$ 0,986187

+0,03%

-0,01%

+0,06%

+0,06%

Актуальна ціна Hylo USD (HYUSD) становить $1. За останні 24 години HYUSD торгувався між мінімумом у $ 0,997154 і максимумом у $ 1,002, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HYUSD становить $ 1,003, тоді як його історичний мінімум — $ 0,986187.

Що стосується короткострокових результатів, то HYUSD змінився на +0,03% за останню годину, -0,01% за 24 години та на +0,06% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Hylo USD (HYUSD)

$ 32,66M
$ 32,66M$ 32,66M

--
----

$ 32,66M
$ 32,66M$ 32,66M

32,64M
32,64M 32,64M

32 643 889,463093
32 643 889,463093 32 643 889,463093

Поточна ринкова капіталізація Hylo USD — $ 32,66M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HYUSD — 32,64M, зі загальною пропозицією 32643889.463093. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 32,66M.

Історія ціни Hylo USD (HYUSD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hylo USD до USD становила $ -0,000134081768753.
За останні 30 днів зміна ціни Hylo USD до USD становила $ +0,0016393000.
За останні 60 днів зміна ціни Hylo USD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hylo USD до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000134081768753-0,01%
30 днів$ +0,0016393000+0,16%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Hylo USD (HYUSD)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Hylo USD (USD)

Скільки коштуватиме Hylo USD (HYUSD) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Hylo USD (HYUSD) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Hylo USD.

Перегляньте прогноз ціни Hylo USD вже зараз!

HYUSD до місцевих валют

Токеноміка Hylo USD (HYUSD)

Розуміння токеноміки Hylo USD (HYUSD) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена HYUSD зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Hylo USD (HYUSD)

Скільки сьогодні коштує Hylo USD (HYUSD)?
Актуальна ціна HYUSD у USD становить 1,0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна HYUSD до USD?
Поточна ціна HYUSD до USD — $ 1,0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Hylo USD?
Ринкова капіталізація HYUSD — $ 32,66M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція HYUSD?
Циркуляційна пропозиція HYUSD — 32,64M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) HYUSD?
HYUSD досяг історичної максимальної ціни у 1,003 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) HYUSD?
Історична мінімальна ціна HYUSD становила 0,986187 USD.
Який обсяг торгівлі HYUSD?
Актуальний обсяг торгівлі HYUSD за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна HYUSD цього року?
HYUSD може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни HYUSD для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:16:50 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Hylo USD (HYUSD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.