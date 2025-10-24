Інформація щодо ціни Hylo USD (HYUSD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,997154 $ 0,997154 $ 0,997154 Мін. за 24 год $ 1,002 $ 1,002 $ 1,002 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,997154$ 0,997154 $ 0,997154 Макс. за 24 год $ 1,002$ 1,002 $ 1,002 Рекордний максимум $ 1,003$ 1,003 $ 1,003 Найнижча ціна $ 0,986187$ 0,986187 $ 0,986187 Зміна ціни (за 1 год) +0,03% Зміна ціни (1 дн.) -0,01% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,06% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,06%

Актуальна ціна Hylo USD (HYUSD) становить $1. За останні 24 години HYUSD торгувався між мінімумом у $ 0,997154 і максимумом у $ 1,002, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HYUSD становить $ 1,003, тоді як його історичний мінімум — $ 0,986187.

Що стосується короткострокових результатів, то HYUSD змінився на +0,03% за останню годину, -0,01% за 24 години та на +0,06% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Hylo USD (HYUSD)

Ринкова капіталізація $ 32,66M$ 32,66M $ 32,66M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 32,66M$ 32,66M $ 32,66M Циркуляційне постачання 32,64M 32,64M 32,64M Загальна пропозиція 32 643 889,463093 32 643 889,463093 32 643 889,463093

Поточна ринкова капіталізація Hylo USD — $ 32,66M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HYUSD — 32,64M, зі загальною пропозицією 32643889.463093. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 32,66M.