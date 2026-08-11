Сьогоднішня ціна Hylo Staked SOL

Поточна ціна Hylo Staked SOL (HYLOSOL) сьогодні становить $ 80,73, зі зміною 1,87% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HYLOSOL до USD становить $ 80,73 за HYLOSOL.

Hylo Staked SOL наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 14 155 417, з циркуляційною пропозицією у 175,34K HYLOSOL. Протягом останніх 24 годин HYLOSOL торгувався між $ 80,81 (мінімум) та $ 82,39 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 109 632, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HYLOSOL змінився на -0,49% за останню годину та на +3,04% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 42,76K.

Ринкова інформація щодо Hylo Staked SOL (HYLOSOL)

Ринкова капіталізація $ 14,16M$ 14,16M $ 14,16M Обсяг (за 24 год) $ 42,76K$ 42,76K $ 42,76K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14,16M$ 14,16M $ 14,16M Циркуляційне постачання 175,34K 175,34K 175,34K Загальна пропозиція 175 338,759873421 175 338,759873421 175 338,759873421

Поточна ринкова капіталізація Hylo Staked SOL — $ 14,16M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 42,76K. Циркуляційна пропозиція HYLOSOL — 175,34K, зі загальною пропозицією 175338.759873421. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,16M.