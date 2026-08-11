Сьогоднішня ціна Hylo Leveraged SOL

Поточна ціна Hylo Leveraged SOL (XSOL) сьогодні становить $ 0.02949603, зі зміною 4.71% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XSOL до USD становить $ 0.02949603 за XSOL.

Hylo Leveraged SOL наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 5,035,794, з циркуляційною пропозицією у 171.34M XSOL. Протягом останніх 24 годин XSOL торгувався між $ 0.02954342 (мінімум) та $ 0.0310245 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2.08, тоді як історичний мінімум — $ 0.01485653.

У короткостроковій динаміці XSOL змінився на -0.48% за останню годину та на +9.60% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 78.75K.

Ринкова інформація щодо Hylo Leveraged SOL (XSOL)

Ринкова капіталізація $ 5.04M$ 5.04M $ 5.04M Обсяг (за 24 год) $ 78.75K$ 78.75K $ 78.75K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5.04M$ 5.04M $ 5.04M Циркуляційне постачання 171.34M 171.34M 171.34M Загальна пропозиція 171,336,361.402776 171,336,361.402776 171,336,361.402776

Поточна ринкова капіталізація Hylo Leveraged SOL — $ 5.04M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 78.75K. Циркуляційна пропозиція XSOL — 171.34M, зі загальною пропозицією 171336361.402776. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5.04M.