Ціна HYGT (HYGT)
Поточна ціна HYGT (HYGT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HYGT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HYGT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.39K USD
- зміна ціни HYGT протягом дня — -2.16%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HYGT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HYGT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HYGT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HYGT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.16%
|30 днів
|$ 0
|-0.20%
|60 днів
|$ 0
|-8.69%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HYGT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.32%
-2.16%
-1.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HYGT Governance token is governance token of HYDT Protocol. Protocol's farming reward is paid with HYGT, and there will be buy-back and burn from HYDT staking fee revenue.
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