Сьогоднішня ціна Hygea AI (HGAI)

Поточна ціна Hygea AI (HGAI) сьогодні становить 0.339382 USD з ринковою капіталізацією $ 338.27K USD. Ціна HGAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hygea AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.19K USD

- зміна ціни Hygea AI протягом дня — -4.56%

- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD

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