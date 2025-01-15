Сьогоднішня ціна HYENA (HYENA)

Поточна ціна HYENA (HYENA) сьогодні становить 1.61 USD з ринковою капіталізацією $ 1.68M USD. Ціна HYENA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HYENA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 125.72K USD

- зміна ціни HYENA протягом дня — +24.82%

- циркуляційна пропозиція – 1.04M USD

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