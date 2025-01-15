Ціна HYENA (HYENA)
Поточна ціна HYENA (HYENA) сьогодні становить 1.61 USD з ринковою капіталізацією $ 1.68M USD. Ціна HYENA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HYENA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 125.72K USD
- зміна ціни HYENA протягом дня — +24.82%
- циркуляційна пропозиція – 1.04M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HYENA до USD становила $ +0.320701.
За останні 30 днів зміна ціни HYENA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HYENA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HYENA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.320701
|+24.82%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HYENA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.52%
+24.82%
+10.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hyena is the most hyped project on Hyperliquid as a memecoin. He is the protector of the realm and the guardian from all evil spirits. It is created by a team of Hyperliquid OG whales who have been pushing this. More than 30,000+ people tried to snipe the token since its inception and it led to a network wise stoppage of Hypurr Bot. Which caused major disruption. Moreover, it was the largest token to trade by volume.
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