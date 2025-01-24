Сьогоднішня ціна Hydro Staked INJ (HINJ)

Поточна ціна Hydro Staked INJ (HINJ) сьогодні становить 20.04 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HINJ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hydro Staked INJ:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 69.10K USD

- зміна ціни Hydro Staked INJ протягом дня — -2.13%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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