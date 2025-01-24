Ціна Hydro Staked INJ (HINJ)
Поточна ціна Hydro Staked INJ (HINJ) сьогодні становить 20.04 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HINJ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hydro Staked INJ:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 69.10K USD
- зміна ціни Hydro Staked INJ протягом дня — -2.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hydro Staked INJ до USD становила $ -0.43697850110479.
За останні 30 днів зміна ціни Hydro Staked INJ до USD становила $ -2.6078011920.
За останні 60 днів зміна ціни Hydro Staked INJ до USD становила $ -5.2877784480.
За останні 90 днів зміна ціни Hydro Staked INJ до USD становила $ +1.789762870800435.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.43697850110479
|-2.13%
|30 днів
|$ -2.6078011920
|-13.01%
|60 днів
|$ -5.2877784480
|-26.38%
|90 днів
|$ +1.789762870800435
|+9.81%
Останній аналіз цін Hydro Staked INJ: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.33%
-2.13%
-11.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
hINJ is the liquid staking token (LST) for the INJ token, created by Hydro Protocol on the Injective blockchain
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