Сьогоднішня ціна Hydraverse (HDV)

Поточна ціна Hydraverse (HDV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HDV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hydraverse:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 614.55 USD

- зміна ціни Hydraverse протягом дня — -4.43%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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