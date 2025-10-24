Інформація щодо ціни Hydrated Dollar (HOLLAR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,996452 $ 0,996452 $ 0,996452 Мін. за 24 год $ 1,003 $ 1,003 $ 1,003 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,996452$ 0,996452 $ 0,996452 Макс. за 24 год $ 1,003$ 1,003 $ 1,003 Рекордний максимум $ 1,019$ 1,019 $ 1,019 Найнижча ціна $ 0,976486$ 0,976486 $ 0,976486 Зміна ціни (за 1 год) -0,33% Зміна ціни (1 дн.) -0,29% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,45% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,45%

Актуальна ціна Hydrated Dollar (HOLLAR) становить $0,996487. За останні 24 години HOLLAR торгувався між мінімумом у $ 0,996452 і максимумом у $ 1,003, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HOLLAR становить $ 1,019, тоді як його історичний мінімум — $ 0,976486.

Що стосується короткострокових результатів, то HOLLAR змінився на -0,33% за останню годину, -0,29% за 24 години та на -0,45% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Hydrated Dollar (HOLLAR)

Ринкова капіталізація $ 3,45M$ 3,45M $ 3,45M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,45M$ 3,45M $ 3,45M Циркуляційне постачання 3,46M 3,46M 3,46M Загальна пропозиція 3 464 592,0 3 464 592,0 3 464 592,0

Поточна ринкова капіталізація Hydrated Dollar — $ 3,45M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HOLLAR — 3,46M, зі загальною пропозицією 3464592.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,45M.