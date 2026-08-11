Сьогоднішня ціна HydraDAO

Поточна ціна HydraDAO (HYDRA) сьогодні становить $ 0,02492008, зі зміною 3,28% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HYDRA до USD становить $ 0,02492008 за HYDRA.

HydraDAO наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 293 425, з циркуляційною пропозицією у 11,77M HYDRA. Протягом останніх 24 годин HYDRA торгувався між $ 0,02474539 (мінімум) та $ 0,02566282 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,073215, тоді як історичний мінімум — $ 0,01350254.

У короткостроковій динаміці HYDRA змінився на +0,22% за останню годину та на +8,08% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,06K.

Ринкова інформація щодо HydraDAO (HYDRA)

Ринкова капіталізація $ 293,43K$ 293,43K $ 293,43K Обсяг (за 24 год) $ 1,06K$ 1,06K $ 1,06K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 464,19K$ 464,19K $ 464,19K Циркуляційне постачання 11,77M 11,77M 11,77M Загальна пропозиція 18 626 878,7894962 18 626 878,7894962 18 626 878,7894962

Поточна ринкова капіталізація HydraDAO — $ 293,43K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,06K. Циркуляційна пропозиція HYDRA — 11,77M, зі загальною пропозицією 18626878.7894962. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 464,19K.