Сьогоднішня ціна Hydra

Поточна ціна Hydra (HYDRA) сьогодні становить $ 0,02617864, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HYDRA до USD становить $ 0,02617864 за HYDRA.

Hydra наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 786 764, з циркуляційною пропозицією у 30,05M HYDRA. Протягом останніх 24 годин HYDRA торгувався між $ 0,02617239 (мінімум) та $ 0,02638611 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 51,99, тоді як історичний мінімум — $ 0,0203534.

У короткостроковій динаміці HYDRA змінився на -- за останню годину та на +5,23% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 129,76.

Ринкова інформація щодо Hydra (HYDRA)

Ринкова капіталізація $ 786,76K$ 786,76K $ 786,76K Обсяг (за 24 год) $ 129,76$ 129,76 $ 129,76 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 849,59K$ 849,59K $ 849,59K Циркуляційне постачання 30,05M 30,05M 30,05M Загальна пропозиція 32 452 600,37846221 32 452 600,37846221 32 452 600,37846221

Поточна ринкова капіталізація Hydra — $ 786,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 129,76. Циркуляційна пропозиція HYDRA — 30,05M, зі загальною пропозицією 32452600.37846221. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 849,59K.