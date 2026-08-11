Сьогоднішня ціна HYDAO

Поточна ціна HYDAO (HYDAO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2.33% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HYDAO до USD становить $ 0 за HYDAO.

HYDAO наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 99,081, з циркуляційною пропозицією у 899.46M HYDAO. Протягом останніх 24 годин HYDAO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00156012, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HYDAO змінився на -0.13% за останню годину та на -4.13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 21.15.

Ринкова інформація щодо HYDAO (HYDAO)

Ринкова капіталізація $ 99.08K$ 99.08K $ 99.08K Обсяг (за 24 год) $ 21.15$ 21.15 $ 21.15 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 110.16K$ 110.16K $ 110.16K Циркуляційне постачання 899.46M 899.46M 899.46M Загальна пропозиція 999,989,519.9330506 999,989,519.9330506 999,989,519.9330506

Поточна ринкова капіталізація HYDAO — $ 99.08K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 21.15. Циркуляційна пропозиція HYDAO — 899.46M, зі загальною пропозицією 999989519.9330506. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 110.16K.