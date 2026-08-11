Сьогоднішня ціна HYBUX

Поточна ціна HYBUX (HYBUX) сьогодні становить $ 0, зі зміною 7.83% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HYBUX до USD становить $ 0 за HYBUX.

HYBUX наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 77,299, з циркуляційною пропозицією у 4.35B HYBUX. Протягом останніх 24 годин HYBUX торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00346251, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HYBUX змінився на -0.09% за останню годину та на +15.18% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо HYBUX (HYBUX)

Ринкова капіталізація $ 77.30K$ 77.30K $ 77.30K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 177.54K$ 177.54K $ 177.54K Циркуляційне постачання 4.35B 4.35B 4.35B Загальна пропозиція 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація HYBUX — $ 77.30K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HYBUX — 4.35B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 177.54K.