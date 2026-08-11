Яка зараз ринкова ціна HyBridge?

HyBridge оцінюється в ₴1.2777930766130302080000, зі зміною 3.07% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має BRIDGE?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення BRIDGE у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний HyBridge у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість BRIDGE?

Обігова кількість становить 199999881.4610339, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для HyBridge?

HyBridge згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як BRIDGE виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Infrastructure,Cross-chain Communication,Hyperliquid Ecosystem,HyperEVM Ecosystem?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Infrastructure,Cross-chain Communication,Hyperliquid Ecosystem,HyperEVM Ecosystem, імпульс BRIDGE залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.