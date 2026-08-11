Сьогоднішня ціна HYBR

Поточна ціна HYBR (HYBR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.33% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HYBR до USD становить $ 0 за HYBR.

HYBR наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 117,639, з циркуляційною пропозицією у 216.29M HYBR. Протягом останніх 24 годин HYBR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.0017141, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HYBR змінився на -1.13% за останню годину та на +3.79% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 928.99.

Ринкова інформація щодо HYBR (HYBR)

Ринкова капіталізація $ 117.64K$ 117.64K $ 117.64K Обсяг (за 24 год) $ 928.99$ 928.99 $ 928.99 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Циркуляційне постачання 216.29M 216.29M 216.29M Загальна пропозиція 1,952,336,214.968838 1,952,336,214.968838 1,952,336,214.968838

Поточна ринкова капіталізація HYBR — $ 117.64K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 928.99. Циркуляційна пропозиція HYBR — 216.29M, зі загальною пропозицією 1952336214.968838. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.06M.