Сьогоднішня ціна HXRO (HXRO)

Поточна ціна HXRO (HXRO) сьогодні становить 0.01206741 USD з ринковою капіталізацією $ 7.49M USD. Ціна HXRO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HXRO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.12K USD

- зміна ціни HXRO протягом дня — -7.24%

- циркуляційна пропозиція – 620.39M USD

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