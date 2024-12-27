Ціна HXRO (HXRO)
Поточна ціна HXRO (HXRO) сьогодні становить 0.01206741 USD з ринковою капіталізацією $ 7.49M USD. Ціна HXRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HXRO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.12K USD
- зміна ціни HXRO протягом дня — -7.24%
- циркуляційна пропозиція – 620.39M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HXRO до USD становила $ -0.00094295315740632.
За останні 30 днів зміна ціни HXRO до USD становила $ +0.0209972837.
За останні 60 днів зміна ціни HXRO до USD становила $ +0.0398368542.
За останні 90 днів зміна ціни HXRO до USD становила $ +0.004122794815411744.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00094295315740632
|-7.24%
|30 днів
|$ +0.0209972837
|+174.00%
|60 днів
|$ +0.0398368542
|+330.12%
|90 днів
|$ +0.004122794815411744
|+51.89%
Останній аналіз цін HXRO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.75%
-7.24%
-5.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hxro Network is a decentralized liquidity, risk, and margining primitive for derivatives built on the Solana blockchain. The network is designed to provide critical infrastructure and base layer tooling for liquidity to support a wide spectrum of derivatives markets on futures, swaps, and vanilla, exotic, and parimutuel options. HXRO is the utility and governance token that powers the Hxro Network.
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