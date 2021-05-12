Токеноміка Husky Avax (HUSKY) Дізнайтеся ключову інформацію про Husky Avax (HUSKY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Husky Avax (HUSKY) The First and Original dog on Avalanche. First merchandise token on Avax! Husky Avax is a token that was stealth-launched on May 12th, 2021 and runs on the Avalanche C-Chain. It features locked initial liquidity, a hard-capped supply, has no team allocation, and will have no airdrops. Husky benefits immensely by running on Avalanche, where secure and decentralized transactions are fast, cheap, and environmentally friendly. Офіційний вебсайт: https://www.husky.space/ Whitepaper: https://www.husky.space/about/whitepaper Купити HUSKY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Husky Avax (HUSKY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Husky Avax (HUSKY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 634.61K $ 634.61K $ 634.61K Загальна пропозиція: $ 88.39T $ 88.39T $ 88.39T Циркуляційна пропозиція: $ 88.39T $ 88.39T $ 88.39T FDV (повністю розведена вартість): $ 634.61K $ 634.61K $ 634.61K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Husky Avax (HUSKY)

Токеноміка Husky Avax (HUSKY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Husky Avax (HUSKY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HUSKY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HUSKY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HUSKY, досліджуйте ціну токена HUSKY в реальному часі!

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