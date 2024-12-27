Ціна Husky Avax (HUSKY)
Поточна ціна Husky Avax (HUSKY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.15M USD. Ціна HUSKY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Husky Avax:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 119.81 USD
- зміна ціни Husky Avax протягом дня — +0.70%
- циркуляційна пропозиція – 88.39T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Husky Avax до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Husky Avax до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Husky Avax до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Husky Avax до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.70%
|30 днів
|$ 0
|-41.16%
|60 днів
|$ 0
|+36.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Husky Avax: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.62%
+0.70%
-7.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The First and Original dog on Avalanche. First merchandise token on Avax! Husky Avax is a token that was stealth-launched on May 12th, 2021 and runs on the Avalanche C-Chain. It features locked initial liquidity, a hard-capped supply, has no team allocation, and will have no airdrops. Husky benefits immensely by running on Avalanche, where secure and decentralized transactions are fast, cheap, and environmentally friendly.
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