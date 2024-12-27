Сьогоднішня ціна Husky Avax (HUSKY)

Поточна ціна Husky Avax (HUSKY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.15M USD. Ціна HUSKY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Husky Avax:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 119.81 USD

- зміна ціни Husky Avax протягом дня — +0.70%

- циркуляційна пропозиція – 88.39T USD

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