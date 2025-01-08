Сьогоднішня ціна Husky ($HUSKY)

Поточна ціна Husky ($HUSKY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 56.58K USD. Ціна $HUSKY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Husky:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 96.63 USD

- зміна ціни Husky протягом дня — -6.99%

- циркуляційна пропозиція – 999.37M USD

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