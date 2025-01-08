Ціна Husky ($HUSKY)
Поточна ціна Husky ($HUSKY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 56.58K USD. Ціна $HUSKY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Husky:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 96.63 USD
- зміна ціни Husky протягом дня — -6.99%
- циркуляційна пропозиція – 999.37M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Husky до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Husky до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Husky до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Husky до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.99%
|30 днів
|$ 0
|-13.30%
|60 днів
|$ 0
|+25.55%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Husky: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.64%
-6.99%
-8.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$HUSKY was chosen by Jupiter and brought to life by Moonshot. Thanks to the new algorithm with Meteora, we have a bright future ahead of us. $HUSKY is the coldest dog on Solana, within a few hours he has already made himself known and is now ready to fulfill his destiny. His mission is to explore the vast unknown, leading the charge with innovation and determination. As the Solana ecosystem grows, $HUSKY will continue to stand tall, ensuring that everyone knows about the power and resilience of the coldest dog in the blockchain space. Stay tuned for more adventures!
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