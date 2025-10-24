Інформація щодо ціни hushr (HUSHR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,04141756$ 0,04141756 $ 0,04141756 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +0,19% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,11% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,11%

Актуальна ціна hushr (HUSHR) становить --. За останні 24 години HUSHR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HUSHR становить $ 0,04141756, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то HUSHR змінився на -- за останню годину, +0,19% за 24 години та на -1,11% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо hushr (HUSHR)

Ринкова капіталізація $ 11,16K$ 11,16K $ 11,16K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,16K$ 11,16K $ 11,16K Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація hushr — $ 11,16K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HUSHR — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,16K.