Ціна HUSD (HUSD)
Поточна ціна HUSD (HUSD) сьогодні становить 0.02759283 USD з ринковою капіталізацією $ 5.17M USD. Ціна HUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.34 USD
- зміна ціни HUSD протягом дня — +0.79%
- циркуляційна пропозиція – 187.82M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HUSD до USD становила $ +0.00021658.
За останні 30 днів зміна ціни HUSD до USD становила $ +0.0005887592.
За останні 60 днів зміна ціни HUSD до USD становила $ +0.0005208312.
За останні 90 днів зміна ціни HUSD до USD становила $ +0.000038294862803418.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00021658
|+0.79%
|30 днів
|$ +0.0005887592
|+2.13%
|60 днів
|$ +0.0005208312
|+1.89%
|90 днів
|$ +0.000038294862803418
|+0.14%
Останній аналіз цін HUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.45%
+0.79%
+2.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HUSD Token is issued by Stable Universal, with a 1:1 USD peg. Paxos Trust Company will act as the USD asset custodian, and HUSD Token will be subject to a monthly attestations.
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