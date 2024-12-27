Сьогоднішня ціна HUSD (HUSD)

Поточна ціна HUSD (HUSD) сьогодні становить 0.02759283 USD з ринковою капіталізацією $ 5.17M USD. Ціна HUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HUSD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.34 USD

- зміна ціни HUSD протягом дня — +0.79%

- циркуляційна пропозиція – 187.82M USD

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