Ціна HUSBY (HUSBY)
Поточна ціна HUSBY (HUSBY) сьогодні становить 0.03807605 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HUSBY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HUSBY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.24K USD
- зміна ціни HUSBY протягом дня — -5.92%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін HUSBY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни HUSBY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HUSBY до USD становила $ -0.00239745316386018.
За останні 30 днів зміна ціни HUSBY до USD становила $ -0.0123594477.
За останні 60 днів зміна ціни HUSBY до USD становила $ -0.0080322265.
За останні 90 днів зміна ціни HUSBY до USD становила $ -0.0207304172049406.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00239745316386018
|-5.92%
|30 днів
|$ -0.0123594477
|-32.45%
|60 днів
|$ -0.0080322265
|-21.09%
|90 днів
|$ -0.0207304172049406
|-35.25%
Останній аналіз цін HUSBY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
-5.92%
+6.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HUSBY is a pioneering real-world asset token leveraging a fully operational biogas plant in Europe to produce nearly free electricity for crypto mining operations. The project innovatively integrates renewable energy sources with advanced crypto mining infrastructure, focusing on sustainability and efficiency. What sets HUSBY apart is its real-time utilization of biogas-generated electricity, directly powering an extensive crypto mining operation. This approach not only capitalizes on green energy but also optimizes operational costs and maximizes profitability.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 HUSBY до AUD
A$0.060160159
|1 HUSBY до GBP
￡0.03046084
|1 HUSBY до EUR
€0.0361722475
|1 HUSBY до USD
$0.03807605
|1 HUSBY до MYR
RM0.168296141
|1 HUSBY до TRY
₺1.358553464
|1 HUSBY до JPY
¥5.918541212
|1 HUSBY до RUB
₽3.803035874
|1 HUSBY до INR
₹3.285201594
|1 HUSBY до IDR
Rp614.1297527315
|1 HUSBY до PHP
₱2.2255451225
|1 HUSBY до EGP
￡E.1.914463794
|1 HUSBY до BRL
R$0.225410216
|1 HUSBY до CAD
C$0.0544487515
|1 HUSBY до BDT
৳4.63766289
|1 HUSBY до NGN
₦59.21587296
|1 HUSBY до UAH
₴1.596909537
|1 HUSBY до VES
Bs2.1322588
|1 HUSBY до PKR
Rs10.5999915595
|1 HUSBY до KZT
₸19.800307521
|1 HUSBY до THB
฿1.2873512505
|1 HUSBY до TWD
NT$1.243563793
|1 HUSBY до CHF
Fr0.034268445
|1 HUSBY до HKD
HK$0.296231669
|1 HUSBY до MAD
.د.م0.379998979