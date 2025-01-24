Сьогоднішня ціна HUSBY (HUSBY)

Поточна ціна HUSBY (HUSBY) сьогодні становить 0.03807605 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HUSBY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HUSBY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.24K USD

- зміна ціни HUSBY протягом дня — -5.92%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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