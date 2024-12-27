Сьогоднішня ціна Huralya (LYA)

Поточна ціна Huralya (LYA) сьогодні становить 0.201364 USD з ринковою капіталізацією $ 4.83M USD. Ціна LYA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Huralya:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 64.44 USD

- зміна ціни Huralya протягом дня — +0.74%

- циркуляційна пропозиція – 24.00M USD

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