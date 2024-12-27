Ціна Huralya (LYA)
Поточна ціна Huralya (LYA) сьогодні становить 0.201364 USD з ринковою капіталізацією $ 4.83M USD. Ціна LYA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Huralya:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 64.44 USD
- зміна ціни Huralya протягом дня — +0.74%
- циркуляційна пропозиція – 24.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Huralya до USD становила $ +0.00148103.
За останні 30 днів зміна ціни Huralya до USD становила $ -0.0216751632.
За останні 60 днів зміна ціни Huralya до USD становила $ -0.0118121330.
За останні 90 днів зміна ціни Huralya до USD становила $ -0.00901498021791104.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00148103
|+0.74%
|30 днів
|$ -0.0216751632
|-10.76%
|60 днів
|$ -0.0118121330
|-5.86%
|90 днів
|$ -0.00901498021791104
|-4.28%
Останній аналіз цін Huralya: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.20%
+0.74%
+0.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Huralya, is a pioneering gaming studio based in Dubai, that merges blockchain technology with interactive gaming experiences. The studio's primary focus is on developing games that not only entertain but also provide monetization opportunities. Its flagship game, 'Huralya: Genesis', integrates an engaging narrative with environmental themes, offering immersive gameplay and a balanced economy. Its free-to-play and has many of the most favorable genres within it.
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