Токеноміка Huobi (HT) Дізнайтеся ключову інформацію про Huobi (HT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Huobi (HT) Huobi, the third-largest cryptocurrency exchange in the world, recently announced and launched a new currency. The Huobi Token (HT) rewards exchange users for their loyalty with lowered transaction fees while also carrying its own value in tradable pairs against popular currencies. The hope was to bring greater value to Huobi’s millions of users, mostly located in Asian countries. The launch of the Huobi Token follows in the footsteps of other loyalty-building tokens that other exchanges have launched. The first and most successful of these tokens has been Binance Coin (BNB). The creation of BNB secured Binance’s place as the world’s leading exchange. It offered discounted trading fees in exchange for customer loyalty, primarily functioning as a loyalty rewards system. Huobi officially announced its intentions to launch a new token on January 22, 2018. Over the course of 15 days, Huobi would distribute 300 million HT (60% of the total supply) to its pro users who purchased a discounted service package. Each morning, a new batch of HT would become available on a first come, first served basis. Huobi declared this token distribution scheme, “not an ICO,” due to the nature of the offering. Users are buying a specific service package, part of which includes HT that give a discount toward trading fees. The exchange launched the Huobi Token as part of an overall strategy to recover its user base after tightening regulations in China severely restricted cryptocurrency trading. In an interview with CoinDesk, Leon Li, Huobi’s founder, revealed that Chinese rule changes had decimated the trading volume on Huobi by 95% between September 15 and November 1, 2017. The HT token distribution began on January 24 and wrapped up on February 7, 2018. Each day of the distribution, millions of tokens sold out in mere minutes after going on sale. At that point, 300 million HT had been distributed to Huobi Pro members who bought packages. That’s 60% of the total supply currently in public circulation. Another 200 million HT, 40% of the total supply, was set aside. 20% goes toward user rewards and platform operation. The other 20% is vested for four years and constitutes the team reward. Huobi isn’t the first exchange to issue its own token. Binance (BNB), Bibox (BIX), KuCoin (KCS) and Coss (COSS) have all issued their own tokens as well. Офіційний вебсайт: https://www.huobi.com/ Купити HT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Huobi (HT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Huobi (HT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 34,05M $ 34,05M $ 34,05M Загальна пропозиція: $ 201,05M $ 201,05M $ 201,05M Циркуляційна пропозиція: $ 159,41M $ 159,41M $ 159,41M FDV (повністю розведена вартість): $ 42,94M $ 42,94M $ 42,94M Історичний максимум: $ 39,66 $ 39,66 $ 39,66 Історичний мінімум: $ 0,145929 $ 0,145929 $ 0,145929 Поточна ціна: $ 0,213497 $ 0,213497 $ 0,213497 Дізнайтеся більше про ціну Huobi (HT)

Токеноміка Huobi (HT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Huobi (HT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HT, досліджуйте ціну токена HT в реальному часі!

Прогноз ціни HT Хочете знати, куди рухається HT? Наша сторінка прогнозу ціни HT поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена HT зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!