Ціна Huobi BTC (HBTC)
Поточна ціна Huobi BTC (HBTC) сьогодні становить 10,545.53 USD з ринковою капіталізацією $ 10.22M USD. Ціна HBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Huobi BTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.49K USD
- зміна ціни Huobi BTC протягом дня — +36.20%
- циркуляційна пропозиція – 969.49 USD
Отримуйте оновлення цін HBTC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни HBTC.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Huobi BTC до USD становила $ +2,802.93.
За останні 30 днів зміна ціни Huobi BTC до USD становила $ +15,314.3504851250.
За останні 60 днів зміна ціни Huobi BTC до USD становила $ +9,457.0921030040.
За останні 90 днів зміна ціни Huobi BTC до USD становила $ +5,551.941280445498.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +2,802.93
|+36.20%
|30 днів
|$ +15,314.3504851250
|+145.22%
|60 днів
|$ +9,457.0921030040
|+89.68%
|90 днів
|$ +5,551.941280445498
|+111.18%
Останній аналіз цін Huobi BTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.46%
+36.20%
+43.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Launched by Huobi Global and deployed on the Ethereum network, Huobi BTC (HBTC)token aims to promote the growth of the decentralized marketplace by injecting Bitcoin (BTC), the largest and most liquid asset, into the decentralized finance (DeFi) eco-system. HBTC maintains a strict, asset-backed 1:1 peg to BTC. Every 1HBTC issued will be fully backed by the same BTC asset quantity to ensure users can perform a 1:1 exchange between HBTC and BTC at any time.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 HBTC до AUD
A$16,872.848
|1 HBTC до GBP
￡8,330.9687
|1 HBTC до EUR
€10,018.2535
|1 HBTC до USD
$10,545.53
|1 HBTC до MYR
RM47,138.5191
|1 HBTC до TRY
₺371,413.5666
|1 HBTC до JPY
¥1,663,240.9916
|1 HBTC до RUB
₽1,111,182.4961
|1 HBTC до INR
₹901,959.1809
|1 HBTC до IDR
Rp170,089,169.7359
|1 HBTC до PHP
₱613,644.3907
|1 HBTC до EGP
￡E.536,345.6558
|1 HBTC до BRL
R$65,171.3754
|1 HBTC до CAD
C$15,185.5632
|1 HBTC до BDT
৳1,258,081.729
|1 HBTC до NGN
₦16,324,269.5294
|1 HBTC до UAH
₴441,435.8858
|1 HBTC до VES
Bs537,822.03
|1 HBTC до PKR
Rs2,930,919.1529
|1 HBTC до KZT
₸5,455,519.0349
|1 HBTC до THB
฿358,231.6541
|1 HBTC до TWD
NT$346,420.6605
|1 HBTC до CHF
Fr9,490.977
|1 HBTC до HKD
HK$81,833.3128
|1 HBTC до MAD
.د.م106,088.0318