Сьогоднішня ціна Huobi BTC (HBTC)

Поточна ціна Huobi BTC (HBTC) сьогодні становить 10,545.53 USD з ринковою капіталізацією $ 10.22M USD. Ціна HBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Huobi BTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.49K USD

- зміна ціни Huobi BTC протягом дня — +36.20%

- циркуляційна пропозиція – 969.49 USD

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