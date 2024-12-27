Сьогоднішня ціна Huobi (HT)

Поточна ціна Huobi (HT) сьогодні становить 1.16 USD з ринковою капіталізацією $ 185.71M USD. Ціна HT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Huobi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 602.83K USD

- зміна ціни Huobi протягом дня — -1.75%

- циркуляційна пропозиція – 159.41M USD

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