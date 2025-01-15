Сьогоднішня ціна Hunter by Virtuals (DRPXBT)

Поточна ціна Hunter by Virtuals (DRPXBT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 676.12K USD. Ціна DRPXBT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hunter by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.76K USD

- зміна ціни Hunter by Virtuals протягом дня — +20.35%

- циркуляційна пропозиція – 999.05M USD

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