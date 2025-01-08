Сьогоднішня ціна Hunter Boden (HUNTBODEN)

Поточна ціна Hunter Boden (HUNTBODEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 30.97K USD. Ціна HUNTBODEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hunter Boden:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.28 USD

- зміна ціни Hunter Boden протягом дня — -7.55%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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