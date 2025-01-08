Ціна Hunter Boden (HUNTBODEN)
Поточна ціна Hunter Boden (HUNTBODEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 30.97K USD. Ціна HUNTBODEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hunter Boden:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.28 USD
- зміна ціни Hunter Boden протягом дня — -7.55%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hunter Boden до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hunter Boden до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hunter Boden до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hunter Boden до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.55%
|30 днів
|$ 0
|-53.50%
|60 днів
|$ 0
|-39.47%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hunter Boden: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.14%
-7.55%
+4.65%
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