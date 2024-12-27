Сьогоднішня ціна Hunny Finance (HUNNY)

Поточна ціна Hunny Finance (HUNNY) сьогодні становить 0.00229294 USD з ринковою капіталізацією $ 173.49K USD. Ціна HUNNY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hunny Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 710.69 USD

- зміна ціни Hunny Finance протягом дня — -4.61%

- циркуляційна пропозиція – 75.66M USD

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