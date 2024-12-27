Ціна Hunny Finance (HUNNY)
Поточна ціна Hunny Finance (HUNNY) сьогодні становить 0.00229294 USD з ринковою капіталізацією $ 173.49K USD. Ціна HUNNY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hunny Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 710.69 USD
- зміна ціни Hunny Finance протягом дня — -4.61%
- циркуляційна пропозиція – 75.66M USD
Отримуйте оновлення цін HUNNY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни HUNNY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hunny Finance до USD становила $ -0.000111054842937225.
За останні 30 днів зміна ціни Hunny Finance до USD становила $ +0.0003923454.
За останні 60 днів зміна ціни Hunny Finance до USD становила $ +0.0005944027.
За останні 90 днів зміна ціни Hunny Finance до USD становила $ -0.004531946973569654.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000111054842937225
|-4.61%
|30 днів
|$ +0.0003923454
|+17.11%
|60 днів
|$ +0.0005944027
|+25.92%
|90 днів
|$ -0.004531946973569654
|-66.40%
Останній аналіз цін Hunny Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.37%
-4.61%
+11.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PancakeHunny is the newest DeFi yield aggregator built on BSC, our aim is to provide users with the most convenient way of yield farming, at the same time, optimising their returns and creating a fun and engaging experience for all users through our integrated games such as HunnyPoker. We are constantly curating the best yield farms for our users.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 HUNNY до AUD
A$0.003668704
|1 HUNNY до GBP
￡0.0018114226
|1 HUNNY до EUR
€0.002178293
|1 HUNNY до USD
$0.00229294
|1 HUNNY до MYR
RM0.0102494418
|1 HUNNY до TRY
₺0.0807573468
|1 HUNNY до JPY
¥0.3617571438
|1 HUNNY до RUB
₽0.2416070878
|1 HUNNY до INR
₹0.1961151582
|1 HUNNY до IDR
Rp36.9828980482
|1 HUNNY до PHP
₱0.1334261786
|1 HUNNY до EGP
￡E.0.1166189284
|1 HUNNY до BRL
R$0.0141703692
|1 HUNNY до CAD
C$0.0033018336
|1 HUNNY до BDT
৳0.273547742
|1 HUNNY до NGN
₦3.5494252612
|1 HUNNY до UAH
₴0.0959824684
|1 HUNNY до VES
Bs0.11693994
|1 HUNNY до PKR
Rs0.6372768142
|1 HUNNY до KZT
₸1.1862066502
|1 HUNNY до THB
฿0.0778911718
|1 HUNNY до TWD
NT$0.075323079
|1 HUNNY до CHF
Fr0.002063646
|1 HUNNY до HKD
HK$0.0177932144
|1 HUNNY до MAD
.د.م0.0230669764