Ціна Hundred Finance (HND)
Поточна ціна Hundred Finance (HND) сьогодні становить 0.01582967 USD з ринковою капіталізацією $ 490.48K USD. Ціна HND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hundred Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 82.55 USD
- зміна ціни Hundred Finance протягом дня — -1.90%
- циркуляційна пропозиція – 30.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hundred Finance до USD становила $ -0.00030754727050066.
За останні 30 днів зміна ціни Hundred Finance до USD становила $ -0.0028842861.
За останні 60 днів зміна ціни Hundred Finance до USD становила $ +0.0034197928.
За останні 90 днів зміна ціни Hundred Finance до USD становила $ +0.000004969238547345.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00030754727050066
|-1.90%
|30 днів
|$ -0.0028842861
|-18.22%
|60 днів
|$ +0.0034197928
|+21.60%
|90 днів
|$ +0.000004969238547345
|+0.03%
Останній аналіз цін Hundred Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.95%
-1.90%
+0.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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