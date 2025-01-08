Ціна HUNDRED (HUNDRED)
Поточна ціна HUNDRED (HUNDRED) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HUNDRED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HUNDRED:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 181.22 USD
- зміна ціни HUNDRED протягом дня — +0.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HUNDRED до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HUNDRED до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HUNDRED до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HUNDRED до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.28%
|30 днів
|$ 0
|+33.96%
|60 днів
|$ 0
|+23.37%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HUNDRED: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
+0.28%
+7.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
So here you are again. You've stumbled upon another memecoin with awesome potential. Yuck Yeah. Are you going to get in? Probably. Are you going to sell after it goes up 10% and bail? Sure would! Except...we won't let you. $HUNDRED is here to help save you from yourself. $HUNDRED is the ONLY memecoin with ANTI-PAPER HANDS PROTECTION. When you Buy $HUNDRED will automatically keep you from selling for 100 HOURS. Buy it? 100 Send it? 100 Add liquidity? 100 You won't be able to sell or transfer for 100 HOURS. And no one else will be able to sell either. No one. Not even the devs. Why 100 HOURS? Because most anons can't even wait that long to sell. In 100 HOURS some memecoins have changed lives. But usually people JEET into another project and lose out. Don't be that guy. Joinz us!
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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