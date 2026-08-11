Сьогоднішня ціна Hund

Поточна ціна Hund (HUND) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,08% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HUND до USD становить $ 0 за HUND.

Hund наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 89 205, з циркуляційною пропозицією у 399,98M HUND. Протягом останніх 24 годин HUND торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,02825773, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HUND змінився на -- за останню годину та на +4,62% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 154,74.

Ринкова інформація щодо Hund (HUND)

Ринкова капіталізація $ 89,21K$ 89,21K $ 89,21K Обсяг (за 24 год) $ 154,74$ 154,74 $ 154,74 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 89,21K$ 89,21K $ 89,21K Циркуляційне постачання 399,98M 399,98M 399,98M Загальна пропозиція 399 983 377,3947765 399 983 377,3947765 399 983 377,3947765

Поточна ринкова капіталізація Hund — $ 89,21K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 154,74. Циркуляційна пропозиція HUND — 399,98M, зі загальною пропозицією 399983377.3947765. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 89,21K.