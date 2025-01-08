Ціна Hump (HUMP)
Поточна ціна Hump (HUMP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HUMP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hump:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 171.53 USD
- зміна ціни Hump протягом дня — -11.33%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hump до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hump до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hump до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hump до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.33%
|30 днів
|$ 0
|-29.75%
|60 днів
|$ 0
|-43.50%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hump: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.74%
-11.33%
-0.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hump is a revolutionary cryptocurrency token designed to redefine the landscape of digital transactions. Developed with a focus on efficiency, security, and accessibility, Hump leverages cutting-edge blockchain technology to provide users with a seamless and transparent financial experience. With a user-friendly interface and comprehensive support, Hump caters to both seasoned investors and newcomers, empowering individuals worldwide to participate in the digital economy with confidence. Hump prioritizes security, implementing advanced encryption and protocols to safeguard users' assets and data. Its robust infrastructure ensures swift and reliable transactions, while its transparent nature fosters trust among users. Hump fosters a vibrant community-driven ecosystem, where collaboration and innovation thrive. The team behind Hump comprises experienced professionals with a shared vision of driving innovation and inclusivity in the digital economy. Backed by strategic investors and supporters who recognize its potential, Hump has garnered significant traction and adoption within the cryptocurrency community. Through strategic partnerships with leading platforms and service providers, Hump continues to expand its reach and accessibility, further solidifying its position as a trailblazer in decentralized finance. As Hump continues to innovate and evolve, its impact on the digital economy will only continue to grow, shaping the future of finance for generations to come.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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