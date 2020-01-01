Токеноміка HUMO (HUMO) Дізнайтеся ключову інформацію про HUMO (HUMO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація HUMO (HUMO) Humo is an inelastic deflationary 'debase' token, supporting the liquidity of its Partner Token, FUEGO. Where most rebase tokens are elastic, with mint and burn mechanics, HUMO will uniquely assist in sustaining and supporting an ever increasing Treasury, via deflation, for the tokenization of real and digital assets, onchain. Fuego DAO introduces a unique concept called "Dual Token Deflationary Rebase". The EmberCore Contract's static 12 hour burn intervals and the HUMO weighted pairing (Treasury LP with FUEGO) is the central key to the stability and ongoing growth of the project. Офіційний вебсайт: https://fuegobase.io/ Whitepaper: https://ibased.gitbook.io/fuego/basics/humo-tokenomics Купити HUMO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни HUMO (HUMO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена HUMO (HUMO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 127.01K $ 127.01K $ 127.01K Загальна пропозиція: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркуляційна пропозиція: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (повністю розведена вартість): $ 127.01K $ 127.01K $ 127.01K Історичний максимум: $ 0.00558269 $ 0.00558269 $ 0.00558269 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0.00127007 $ 0.00127007 $ 0.00127007 Дізнайтеся більше про ціну HUMO (HUMO)

Токеноміка HUMO (HUMO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки HUMO (HUMO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HUMO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HUMO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HUMO, досліджуйте ціну токена HUMO в реальному часі!

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