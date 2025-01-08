Сьогоднішня ціна HUMO (HUMO)

Поточна ціна HUMO (HUMO) сьогодні становить 0.00498755 USD з ринковою капіталізацією $ 497.80K USD. Ціна HUMO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HUMO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.80K USD

- зміна ціни HUMO протягом дня — -4.28%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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