Ціна HUMO (HUMO)
Поточна ціна HUMO (HUMO) сьогодні становить 0.00498755 USD з ринковою капіталізацією $ 497.80K USD. Ціна HUMO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HUMO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.80K USD
- зміна ціни HUMO протягом дня — -4.28%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HUMO до USD становила $ -0.000223133775592845.
За останні 30 днів зміна ціни HUMO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HUMO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HUMO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000223133775592845
|-4.28%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HUMO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.17%
-4.28%
+1.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Humo is an inelastic deflationary 'debase' token, supporting the liquidity of its Partner Token, FUEGO. Where most rebase tokens are elastic, with mint and burn mechanics, HUMO will uniquely assist in sustaining and supporting an ever increasing Treasury, via deflation, for the tokenization of real and digital assets, onchain. Fuego DAO introduces a unique concept called "Dual Token Deflationary Rebase". The EmberCore Contract's static 12 hour burn intervals and the HUMO weighted pairing (Treasury LP with FUEGO) is the central key to the stability and ongoing growth of the project.
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