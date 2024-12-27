Сьогоднішня ціна Hummus (HUM)

Поточна ціна Hummus (HUM) сьогодні становить 0.00175868 USD з ринковою капіталізацією $ 236.56K USD. Ціна HUM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hummus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.17 USD

- зміна ціни Hummus протягом дня — -2.25%

- циркуляційна пропозиція – 134.51M USD

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