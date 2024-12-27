Ціна Hummus (HUM)
Поточна ціна Hummus (HUM) сьогодні становить 0.00175868 USD з ринковою капіталізацією $ 236.56K USD. Ціна HUM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hummus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.17 USD
- зміна ціни Hummus протягом дня — -2.25%
- циркуляційна пропозиція – 134.51M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hummus до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hummus до USD становила $ -0.0005721884.
За останні 60 днів зміна ціни Hummus до USD становила $ -0.0001403519.
За останні 90 днів зміна ціни Hummus до USD становила $ -0.0002403617276935.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.25%
|30 днів
|$ -0.0005721884
|-32.53%
|60 днів
|$ -0.0001403519
|-7.98%
|90 днів
|$ -0.0002403617276935
|-12.02%
Останній аналіз цін Hummus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.15%
-2.25%
-17.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Hummus protocol is a single-side Automated Market Maker designed for exchanging stable cryptocurrencies on the Metis blockchain.
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