Токеноміка Hummingbot (HBOT) Дізнайтеся ключову інформацію про Hummingbot (HBOT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Hummingbot (HBOT) The Hummingbot Governance Token (HBOT) is a standard ERC-20 Ethereum token that lets holders to decide how the Hummingbot codebase changes and to govern the Hummingbot Foundation. Hummingbot Foundation is a not-for-profit foundation that facilitates decentralized maintenance and governance of the Hummingbot codebase, powered by HBOT token holders. Hummingbot is the leading open source crypto trading bot, used by thousands of individual and professional traders and developers. Its modular architecture lets users build and maintain connectors, strategies, and other components independently, and many users have modified and customized the Hummingbot software for their own use. The Hummingbot codebase is free and publicly available at https://github.com/hummingbot/hummingbot under the Apache 2.0 open source license. Офіційний вебсайт: https://hummingbot.org Купити HBOT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Hummingbot (HBOT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Hummingbot (HBOT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 797,41K $ 797,41K $ 797,41K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 553,27M $ 553,27M $ 553,27M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,44M $ 1,44M $ 1,44M Історичний максимум: $ 0,32656 $ 0,32656 $ 0,32656 Історичний мінімум: $ 0,00035568 $ 0,00035568 $ 0,00035568 Поточна ціна: $ 0,00144127 $ 0,00144127 $ 0,00144127 Дізнайтеся більше про ціну Hummingbot (HBOT)

Токеноміка Hummingbot (HBOT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Hummingbot (HBOT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HBOT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HBOT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HBOT, досліджуйте ціну токена HBOT в реальному часі!

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