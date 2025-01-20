Ціна Hummingbird Finance (HMNG)
Поточна ціна Hummingbird Finance (HMNG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HMNG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hummingbird Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.06K USD
- зміна ціни Hummingbird Finance протягом дня — +9.66%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін HMNG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни HMNG.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hummingbird Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hummingbird Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hummingbird Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hummingbird Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+9.66%
|30 днів
|$ 0
|-3.29%
|60 днів
|$ 0
|+62.09%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hummingbird Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.67%
+9.66%
+10.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 HMNG до AUD
A$--
|1 HMNG до GBP
￡--
|1 HMNG до EUR
€--
|1 HMNG до USD
$--
|1 HMNG до MYR
RM--
|1 HMNG до TRY
₺--
|1 HMNG до JPY
¥--
|1 HMNG до RUB
₽--
|1 HMNG до INR
₹--
|1 HMNG до IDR
Rp--
|1 HMNG до PHP
₱--
|1 HMNG до EGP
￡E.--
|1 HMNG до BRL
R$--
|1 HMNG до CAD
C$--
|1 HMNG до BDT
৳--
|1 HMNG до NGN
₦--
|1 HMNG до UAH
₴--
|1 HMNG до VES
Bs--
|1 HMNG до PKR
Rs--
|1 HMNG до KZT
₸--
|1 HMNG до THB
฿--
|1 HMNG до TWD
NT$--
|1 HMNG до CHF
Fr--
|1 HMNG до HKD
HK$--
|1 HMNG до MAD
.د.م--