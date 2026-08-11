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Поточна ціна Hummingbird Bitcoin сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація HUMBIT становить 42 590 USD. Відстежуйте оновлення цін HUMBIT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Hummingbird Bitcoin сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація HUMBIT становить 42 590 USD. Відстежуйте оновлення цін HUMBIT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про HUMBIT

Інформація про ціну HUMBIT

Що таке HUMBIT

Офіційний вебсайт HUMBIT

Токеноміка HUMBIT

Прогноз ціни HUMBIT

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Ціна Hummingbird Bitcoin (HUMBIT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 HUMBIT до USD:

$0,00004256
$0,00004256$0,00004256
-9,90%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Hummingbird Bitcoin (HUMBIT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:23:13 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Hummingbird Bitcoin

Поточна ціна Hummingbird Bitcoin (HUMBIT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 9,22% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HUMBIT до USD становить $ 0 за HUMBIT.

Hummingbird Bitcoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 42 590, з циркуляційною пропозицією у 999,72M HUMBIT. Протягом останніх 24 годин HUMBIT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HUMBIT змінився на +0,30% за останню годину та на -18,64% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Hummingbird Bitcoin (HUMBIT)

$ 42,59K
$ 42,59K$ 42,59K

--
----

$ 42,59K
$ 42,59K$ 42,59K

999,72M
999,72M 999,72M

999 723 358,248776
999 723 358,248776 999 723 358,248776

Поточна ринкова капіталізація Hummingbird Bitcoin — $ 42,59K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HUMBIT — 999,72M, зі загальною пропозицією 999723358.248776. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 42,59K.

Історія ціни Hummingbird Bitcoin у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,30%

-9,22%

-18,64%

-18,64%

Історія ціни Hummingbird Bitcoin (HUMBIT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hummingbird Bitcoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hummingbird Bitcoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hummingbird Bitcoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hummingbird Bitcoin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-9,22%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Hummingbird Bitcoin

Прогноз ціни Hummingbird Bitcoin (HUMBIT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна HUMBIT у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Hummingbird Bitcoin (HUMBIT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Hummingbird Bitcoin потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Hummingbird Bitcoin у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни HUMBIT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Hummingbird Bitcoin.

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Ресурс Hummingbird Bitcoin (HUMBIT)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Про Hummingbird Bitcoin

Яка зараз ціна Hummingbird Bitcoin?

Поточна оцінка становить ₴, що вказує на зміну ціни у розмірі -9.22% за останні 24 години.

Як настрій ринку впливає на HUMBIT?

Настрій формують макроекономічні умови, новини галузі та події в екосистемі --. Позитивний настрій часто корелюється зі зростанням обсягів і короткостроковим підвищенням цін.

Яка ринкова капіталізація та глобальний рейтинг Hummingbird Bitcoin?

З ринковою капіталізацією ₴1877191.04844144000000 Hummingbird Bitcoin займає #7254 місце, що підкреслює його вплив та масштаби на ширшому ринку.

Яка недавня торгова активність?

HUMBIT зафіксував обсяг торговельних операцій за 24 години у розмірі ₴--, що демонструє рівень активної участі світових трейдерів.

Наскільки волатильним є HUMBIT сьогодні?

Волатильність токена оцінюється у --%, що допомагає трейдерам оцінити, чи перебуває ринок у стані стабільності, чи відбуваються швидкі коливання.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴ та ₴, що вказує на внутрішньоденну стійкість ціни.

Які довгострокові фактори впливають на Hummingbird Bitcoin?

До таких факторів належать обігове надходження (999723358.248776 токенів), тенденції прийняття у Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem та загальна популярність мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про Hummingbird Bitcoin

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:23:13 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Hummingbird Bitcoin (HUMBIT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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+26,44%

ZKcandy

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ZAY

$2,4300
$2,4300$2,4300

+34,91%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00739
$0,00739$0,00739

+23,37%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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