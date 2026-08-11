Сьогоднішня ціна Hummingbird Bitcoin

Поточна ціна Hummingbird Bitcoin (HUMBIT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 9,22% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HUMBIT до USD становить $ 0 за HUMBIT.

Hummingbird Bitcoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 42 590, з циркуляційною пропозицією у 999,72M HUMBIT. Протягом останніх 24 годин HUMBIT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HUMBIT змінився на +0,30% за останню годину та на -18,64% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Hummingbird Bitcoin (HUMBIT)

Ринкова капіталізація $ 42,59K$ 42,59K $ 42,59K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 42,59K$ 42,59K $ 42,59K Циркуляційне постачання 999,72M 999,72M 999,72M Загальна пропозиція 999 723 358,248776 999 723 358,248776 999 723 358,248776

Поточна ринкова капіталізація Hummingbird Bitcoin — $ 42,59K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HUMBIT — 999,72M, зі загальною пропозицією 999723358.248776. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 42,59K.