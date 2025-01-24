Ціна HumansCareFoundationWater (HCFW)
Поточна ціна HumansCareFoundationWater (HCFW) сьогодні становить 0.087114 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HCFW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HumansCareFoundationWater:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.36K USD
- зміна ціни HumansCareFoundationWater протягом дня — +0.11%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HumansCareFoundationWater до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HumansCareFoundationWater до USD становила $ -0.0005345140.
За останні 60 днів зміна ціни HumansCareFoundationWater до USD становила $ +0.0008990774.
За останні 90 днів зміна ціни HumansCareFoundationWater до USD становила $ +0.00044628688551295.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.11%
|30 днів
|$ -0.0005345140
|-0.61%
|60 днів
|$ +0.0008990774
|+1.03%
|90 днів
|$ +0.00044628688551295
|+0.51%
Останній аналіз цін HumansCareFoundationWater: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.56%
+0.11%
+3.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The main mission of the project is to fundraise and provide solutions to water scacity and pollution problems all over the world with the help of trusted charity funds
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