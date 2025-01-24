Сьогоднішня ціна Humanize ($HMT)

Поточна ціна Humanize ($HMT) сьогодні становить 0.00185392 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $HMT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Humanize:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 73.16K USD

- зміна ціни Humanize протягом дня — +13.26%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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