Ціна Humanity Protocol DPLY (DPLY)
Поточна ціна Humanity Protocol DPLY (DPLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DPLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Humanity Protocol DPLY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.17 USD
- зміна ціни Humanity Protocol DPLY протягом дня — -0.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Humanity Protocol DPLY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Humanity Protocol DPLY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Humanity Protocol DPLY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Humanity Protocol DPLY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.17%
|30 днів
|$ 0
|-15.04%
|60 днів
|$ 0
|-23.76%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Humanity Protocol DPLY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.17%
-6.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Dream Play Token (DPLY) is a dynamic, blockchain-based cryptocurrency designed to support and accelerate the growth of entrepreneurs within the Humanity Protocol ecosystem, offering robust tools for innovation and economic empowerment on a global scale .
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