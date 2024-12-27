Сьогоднішня ціна Humaniq (HMQ)

Поточна ціна Humaniq (HMQ) сьогодні становить 0.00237657 USD з ринковою капіталізацією $ 447.32K USD. Ціна HMQ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Humaniq:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 136.41 USD

- зміна ціни Humaniq протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 188.22M USD

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