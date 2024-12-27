Ціна Humaniq (HMQ)
Поточна ціна Humaniq (HMQ) сьогодні становить 0.00237657 USD з ринковою капіталізацією $ 447.32K USD. Ціна HMQ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Humaniq:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 136.41 USD
- зміна ціни Humaniq протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 188.22M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Humaniq до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Humaniq до USD становила $ +0.0019428490.
За останні 60 днів зміна ціни Humaniq до USD становила $ +0.0181058609.
За останні 90 днів зміна ціни Humaniq до USD становила $ +0.000351762771498893.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0019428490
|+81.75%
|60 днів
|$ +0.0181058609
|+761.85%
|90 днів
|$ +0.000351762771498893
|+17.37%
Останній аналіз цін Humaniq: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-10.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Humaniq is a financial ecosystem built on blockchain, focused on simply and quickly connecting unbanked people to the global economy. It combines blockchain bank as a core platform for financial services and technology start-ups, biometrics that replaces passports and signatures, ICO and distributed ownership instead of shareholders, and an investment fund for third-party start-up acquisition and acceleration
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