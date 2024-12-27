Ціна humanDAO (HDAO)
Поточна ціна humanDAO (HDAO) сьогодні становить 0.0024312 USD з ринковою капіталізацією $ 164.70K USD. Ціна HDAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності humanDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 720.60 USD
- зміна ціни humanDAO протягом дня — +3.42%
- циркуляційна пропозиція – 67.74M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни humanDAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни humanDAO до USD становила $ -0.0001819653.
За останні 60 днів зміна ціни humanDAO до USD становила $ -0.0003972921.
За останні 90 днів зміна ціни humanDAO до USD становила $ -0.0013819381299284788.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.42%
|30 днів
|$ -0.0001819653
|-7.48%
|60 днів
|$ -0.0003972921
|-16.34%
|90 днів
|$ -0.0013819381299284788
|-36.24%
Останній аналіз цін humanDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+3.42%
-3.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
humanDAO uses crypto assets and platforms to help underserved communities as well as provide new and profound revenue streams to investors
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