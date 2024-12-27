Сьогоднішня ціна humanDAO (HDAO)

Поточна ціна humanDAO (HDAO) сьогодні становить 0.0024312 USD з ринковою капіталізацією $ 164.70K USD. Ціна HDAO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності humanDAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 720.60 USD

- зміна ціни humanDAO протягом дня — +3.42%

- циркуляційна пропозиція – 67.74M USD

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