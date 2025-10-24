Інформація щодо ціни Human 300 (HUMAN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00236723$ 0,00236723 $ 0,00236723 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) +2,86% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,86%

Актуальна ціна Human 300 (HUMAN) становить --. За останні 24 години HUMAN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HUMAN становить $ 0,00236723, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то HUMAN змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +2,86% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Human 300 (HUMAN)

Ринкова капіталізація $ 6,79K$ 6,79K $ 6,79K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,36K$ 7,36K $ 7,36K Циркуляційне постачання 923,08M 923,08M 923,08M Загальна пропозиція 999 999 982,4169964 999 999 982,4169964 999 999 982,4169964

Поточна ринкова капіталізація Human 300 — $ 6,79K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HUMAN — 923,08M, зі загальною пропозицією 999999982.4169964. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,36K.