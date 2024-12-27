Ціна HULVIN (HULVIN)
Поточна ціна HULVIN (HULVIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 109.99K USD. Ціна HULVIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HULVIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.59 USD
- зміна ціни HULVIN протягом дня — +0.36%
- циркуляційна пропозиція – 2.10B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HULVIN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HULVIN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HULVIN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HULVIN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.36%
|30 днів
|$ 0
|-26.96%
|60 днів
|$ 0
|-26.81%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HULVIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.36%
+0.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$HULVIN is a meme coin on the $SOL network that is based on the idea of exaggerated hype surrounding the Bitcoin halving.
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