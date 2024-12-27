Сьогоднішня ціна HULVIN (HULVIN)

Поточна ціна HULVIN (HULVIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 109.99K USD. Ціна HULVIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HULVIN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.59 USD

- зміна ціни HULVIN протягом дня — +0.36%

- циркуляційна пропозиція – 2.10B USD

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