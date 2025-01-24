Сьогоднішня ціна Huhu Cat (HUHU)

Поточна ціна Huhu Cat (HUHU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HUHU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Huhu Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.33K USD

- зміна ціни Huhu Cat протягом дня — +1.84%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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